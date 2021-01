Tommy Ford, caduta Adelboden: come sta?/ Video, Usski: ferite a collo e testa minori (Di domenica 10 gennaio 2021) come sta Tommy Ford? Lo sciatore è reduce da una spaventosa caduta durante lo Slalom Gigante di Adelboden: Usski tranquillizza "ferite minori". Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)? Lo sciatore è reduce da una spaventosadurante lo Slalom Gigante ditranquillizza "".

milluzz : RT @davidesartori84: Eccola la notizia che ci interessava di più e la più bella di giornata: Tommy Ford non ha problemi gravi a testa e col… - gazzettamantova : Sci, spaventosa caduta di Tommy Ford ad Adelboden Grande apprensione per le condizioni di Tommy Ford, protagonista… - zazoomblog : Sci alpino Tommy Ford sta meglio: danni meno gravi di quanto temuto - #alpino #Tommy #meglio: #danni #gravi… - infoitsport : Sci, terribile caduta per l'americano Tommy Ford - infoitsport : Tommy Ford, ecco la notizia più bella: sta bene -