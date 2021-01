Serie A | Roma-Inter 2-2 | tra i due litiganti gode il Milan

SkySport : ROMA-INTER 2-2 Risultato finale ? ? #LorenzoPellegrini (17') ? #Skriniar (56') ? #Hakimi (63') ? #Mancini (86') ? ?… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Inter 1-2, rete di Hakimi A. (INT) - Gazzetta_it : Risultato finale, Roma-Inter 2-2 - ItaSportPress : Roma, Fonseca: 'Fatali i primi minuti della ripresa. Dobbiamo avere la stessa intensità' - - sportface2016 : #RomaInter, accertamenti a Villa Stuart per #Darmian -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Roma

Antonio Conte commenta il pareggio arrivato contro la Roma. Le sue parole a DAZN. COSA MANCA PER IL PASSO IN PIU‘ – «Io penso che sia stata una buona partita da parte nostra, anche nel primo tempo ...Dopo vari ribaltamenti di fronte, la gara tra Roma e Inter termina in pareggio: apre le danze Pellegrini nel primo tempo; Skriniar e Hakimi completano la rimonta nella ripresa ma Mancini la pareggia s ...