Renzi si crede indispensabile. L’ex premier invita Conte a non andare in Parlamento. “E’ un errore politico e un azzardo numerico” (Di domenica 10 gennaio 2021) “Il governo è immobile: si vive di rinvio in rinvio. Vogliamo sciogliere i tanti nodi aperti, dalle infrastrutture ai soldi per la sanità. Vogliamo chiarezza su scuola, cultura, lavoro. Questo abbiamo chiesto al premier con lettere, sms, documenti, riunioni. La risposta è stata sprezzante e sorprendente: ci vedremo in Parlamento, ha detto Conte. Evidentemente è già convinto di avere i voti in Aula, forse di Forza Italia: mi sembra un errore politico e un azzardo numerico”. E’ quanto ha detto a Repubblica Matteo Renzi, ribadendo le richieste di Italia Viva all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. L’ex premier sottolinea che i numeri per sostituire il suo partito nella maggioranza non ci sono, piuttosto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) “Il governo è immobile: si vive di rinvio in rinvio. Vogliamo sciogliere i tanti nodi aperti, dalle infrastrutture ai soldi per la sanità. Vogliamo chiarezza su scuola, cultura, lavoro. Questo abbiamo chiesto alcon lettere, sms, documenti, riunioni. La risposta è stata sprezzante e sorprendente: ci vedremo in, ha detto. Evidentemente è già convinto di avere i voti in Aula, forse di Forza Italia: mi sembra une un”. E’ quanto ha detto a Repubblica Matteo, ribadendo le richieste di Italia Viva all’esecutivo guidato da Giuseppesottolinea che i numeri per sostituire il suo partito nella maggioranza non ci sono, piuttosto ...

Noovyis : (Renzi si crede indispensabile. L’ex premier invita Conte a non andare in Parlamento. “E’ un errore politico e un a… - RiccardoIaci : @raulmon76452199 @Dinoquellovero @LucaBizzarri @mattiafeltri Si certo. Invece dal 2016, insieme ad Obama, ha inizi… - aldo_rovi : RT @Apndp: Negli ultimi 10 anni il #pd è stato al governo per 8:da nov 2011 con il sostegno a #monti,poi con #letta #renzi #gentiloni fino… - Mutamentis : @SurvisIt Gradimento. Lei lo segue il Matteo Renzi? Se crede lo voti. La mia è un'onesta e ingenua osservazione, ch… - Danae0308 : RT @Stefano173456: Renzi crede che Conte sia un Verdini. Non sapendo che Conte può rappresentare 40 milioni di italiani diciamo onesti, con… -