Una vicenda delicata, un'indagine che è solo all'inizio. Ciò che è certo, al momento, è che un Ragazzino di 13 anni è ricoverato in un letto d'ospedale con un femore rotto, un occhio pesto e dolori

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzino ospedale Ragazzino in ospedale col femore rotto: «È stato il padre di un mio coetaneo» BresciaToday Milano, 14enne ferita al viso da un amico. Il procuratore: “L’associazione con Joker è deleteria. Il lockdown può acuire le sofferenze”

Una ragazzina di 14 anni è stata ricoverata all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, dopo che un amico 17enne le ha inferto dei tagli alle estremità delle labbra. “Abbiamo fatto questa pro ...

Ragazzo sfregia 14enne, il pm: "Sofferenza acuita da lockdown"

«Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore» . E’ quanto avrebbe detto il ragazzo di 17 anni che lunedì scorso ha inferto dei tagli ...

Una ragazzina di 14 anni è stata ricoverata all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, dopo che un amico 17enne le ha inferto dei tagli alle estremità delle labbra. "Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore". E' quanto avrebbe detto il ragazzo di 17 anni che lunedì scorso ha inferto dei tagli