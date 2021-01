Pressing di Italia Viva: "Conte non risponde, il tempo è finito" (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - "E' Conte che deve dire. Noi abbiamo già detto. Alle domande non è arrivata nessuna risposta, se non un Bignami di 13 pagine. Non c'è ad oggi alcun testo su cui valutare. Non c'è alcuna discontinuità, se non un post Facebook cui, per farlo comprendere, è dovuta seguire un'agenzia di stampa chiarificatrice. Il tempo è davvero finito. E questa esperienza per me è archiviata, perché sono insostenibili questi metodi e queste incertezze sul meriti, questo giocare a un rimpiattino intollerabile e offensivo, che toglie forza e credibilità a questa maggioranza". Lo scrive il ministro Teresa Bellanova su Facebook rincarando la dose già fornita stamane da Matteo Renzi. In uno scenario di un Italia Viva sempre più vicina alla rottura.. Il governo punta ad approvare il Recovery Fund in un Consiglio dei ... Leggi su agi (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - "E'che deve dire. Noi abbiamo già detto. Alle domande non è arrivata nessuna risposta, se non un Bignami di 13 pagine. Non c'è ad oggi alcun testo su cui valutare. Non c'è alcuna discontinuità, se non un post Facebook cui, per farlo comprendere, è dovuta seguire un'agenzia di stampa chiarificatrice. Ilè davvero. E questa esperienza per me è archiviata, perché sono insostenibili questi metodi e queste incertezze sul meriti, questo giocare a un rimpiattino intollerabile e offensivo, che toglie forza e credibilità a questa maggioranza". Lo scrive il ministro Teresa Bellanova su Facebook rincarando la dose già fornita stamane da Matteo Renzi. In uno scenario di unsempre più vicina alla rottura.. Il governo punta ad approvare il Recovery Fund in un Consiglio dei ...

