"Non sono una soubrette, mi vesto in modo civile". La Botteri da Fazio se ne esce così: una clamorosa frecciata a Striscia (Di domenica 10 gennaio 2021) Giovanna Botteri punge Striscia la Notizia. La pagina Twitter di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio di Rai 3, condivide le parole dell'inviata di Viale Mazzini dalla Cina. "sono una giornalista, scrivo, lavoro, faccio reportage, il mio lavoro è tutto qui- ha detto lanciando una frecciatina al programma di Antonio Ricci che aveva parlato del suo look -, andare in tv, essere al mio posto. Da me la gente non si aspetta pettinature hollywoodiane, si aspetta di sapere le news, di sapere quello che sta succedendo". E ancora, sempre più in esplicito riferimento alla trasmissione di Canale 5: "Non mi sono tinta i capelli, non indosso abiti firmati. Credo che sia un diritto di ognuno di noi di esprimersi al meglio, essere quello che siamo. Io faccio la giornalista non faccio la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Giovannapungela Notizia. La pagina Twitter di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabiodi Rai 3, condivide le parole dell'inviata di Viale Mazzini dalla Cina. "una giornalista, scrivo, lavoro, faccio reportage, il mio lavoro è tutto qui- ha detto lanciando una frecciatina al programma di Antonio Ricci che aveva parlato del suo look -, andare in tv, essere al mio posto. Da me la gente non si aspetta pettinature hollywoodiane, si aspetta di sapere le news, di sapere quello che sta succedendo". E ancora, sempre più in esplicito riferimento alla trasmissione di Canale 5: "Non mitinta i capelli, non indosso abiti firmati. Credo che sia un diritto di ognuno di noi di esprimersi al meglio, essere quello che siamo. Io faccio la giornalista non faccio la ...

NicolaPorro : Chi celebra il silenziamento di #Trump non capisce i rischi dell’oligopolio privato di Facebook e Twitter: sono un… - ZZiliani : Chi ironizza sui molti rigori fischiati al Milan non vuol vedere e riconoscere l’impressionante varietà e continuit… - borghi_claudio : Interessante vedere orde di gonzi in Italia che godono per la cancellazione dell'account twitter di Trump. Guardate… - emy2906 : Mi viene da piangere, sia perché non ci vedremo più di sto passo sia perché sono stanca di subire le conseguenze di… - AntonioDiBari85 : RT @virginiaraggi: Stiamo investendo per riqualificare parchi e aree ludiche nella nostra città. Nel IV Municipio sono quasi pronte due are… -