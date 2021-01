Napoli, sangue a Mergellina: due persone accoltellate (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Napoli sangue tra la folla della domenica pomeriggio. Due persone sono rimaste ferite da coltellate, al termine di una lite. L’episodio è stato riportato da ‘Il Mattino’ ed è successo nella zona di piazzetta Leone, a Mergellina. Sul posto si sono recati gli uomini della polizia per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAtra la folla della domenica pomeriggio. Duesono rimaste ferite da coltellate, al termine di una lite. L’episodio è stato riportato da ‘Il Mattino’ ed è successo nella zona di piazzetta Leone, a. Sul posto si sono recati gli uomini della polizia per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

