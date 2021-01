Morgan torna su Sanremo e attacca ancora Amadeus. I precedenti del cantautore sul palco dell’Ariston (Di domenica 10 gennaio 2021) L’esclusione da Sanremo non è andata proprio giù a Morgan. Dopo l’ormai celebre litigio con Bugo nell’edizione 2020, con l’ex frontman dei Bluvertigo che modificò la parte iniziale della canzone “Sincero” per criticare la sua “spalla” (scatenando l’abbandono di Bugo, che lasciò il palco dell’Ariston), anche quest’anno Morgan è protagonista del Festival, ma in negativo. Il cantautore milanese ha attaccato duramente Amadeus nelle scorse settimane, dopo aver saputo della sua esclusione dalla rosa dei partecipanti al Festival di Sanremo. Morgan ha deciso di rincarare la dose, e in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica” rivela che il conduttore gli avrebbe chiesto di andare, ma poi ad un ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 10 gennaio 2021) L’esclusione danon è andata proprio giù a. Dopo l’ormai celebre litigio con Bugo nell’edizione 2020, con l’ex frontman dei Bluvertigo che modificò la parte iniziale della canzone “Sincero” per criticare la sua “spalla” (scatenando l’abbandono di Bugo, che lasciò il), anche quest’annoè protagonista del Festival, ma in negativo. Ilmilanese hato duramentenelle scorse settimane, dopo aver saputo della sua esclusione dalla rosa dei partecipanti al Festival diha deciso di rincarare la dose, e in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica” rivela che il conduttore gli avrebbe chiesto di andare, ma poi ad un ...

La talent scout musicale italiana si schiera in favore di Morgan: "È un uomo geniale, piano di difetti e quei difetti ormai non li sopporta più nessuno". Personaggio chiacchierato e controverso, Morga ...

