Miozzo: "Cts lavora per rientro. Ragazzi a scuola, no in capanna Dad" (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA – L'Espresso uscito questa settimana riporta un bell'articolo di Carlo Tecce sulla Didattica a Distanza, con una importante intervista al Dottor Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Non posso che condividere tutto ciò che è riportato nell'articolo, ma mi corre l'obbligo di riprendere un punto nel quale l'autore cita il CTS che ho l'onore di coordinare, dove sostiene che il Comitato Tecnico Scientifico condivide la priorità della ripartenza della scuola ma "….il CTS annuisce, il Governo pure, ma soltanto per la capienza degli autobus si è discusso senza esiti per mesi". Ritengo utile a questo proposito ricordare che il CTS ha discusso in 60 sedute del Comitato (sulle 143 ad oggi tenute dal giorno della sua costituzione, il 7 febbraio 2020) sul tema scuola. In queste riunioni si è discusso di tutti i possibili temi relativi al "rischio scuola", che comprendono questioni squisitamente sanitarie, di riorganizzazione dell'assetto logistico degli spazi, di sanificazione degli ambienti, dei trasporti, dell'uso delle protezioni individuali, degli spazi ricreativi e ludici, delle mense e di altri temi che interessano l'intera vita dello studente e dei lavoratori della scuola.

