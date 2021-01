Milan | Maldini taglia i rami secchi | comincia dalla difesa

Leggi su serieanews

(Di domenica 10 gennaio 2021) Per puntellare la rosa deve fare spazio, ilsaluta un difensore: il primo addio è quello di Leo Duarte, andrà in Turchia Aspettando di affondare i colpi in entrata, ilè prossimo a completare un’uscita, vale a dire Leo Duarte. Il centrale brasiliano non è nei piani di Stefano Pioli che gli ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.