Milan, Duarte ai saluti: va all’Istanbul Basaksehir (Di domenica 10 gennaio 2021) Il difensore rossonero Leo Duarte è in partenza dal Milan: nelle prossime ore è atteso in Turchia all’?Istanbul Basaksehir Il Milan vende Leo Duarte: secondo quanto riportato da calciomercato.com Maldini e Massara sono vicini alla cessione del difensore brasiliano Leo Duarte all’?Istanbul Basaksehir, con la formula del prestito fino a giugno. Ricordiamo che il contratto del brasiliano con il club rossonero è in scadenza nel 2024. Nelle prossime 24-48 ore il giocatore è atteso a Istanbul per completare il trasferimento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Il difensore rossonero Leoè in partenza dal: nelle prossime ore è atteso in Turchia all’?IstanbulIlvende Leo: secondo quanto riportato da calciomercato.com Maldini e Massara sono vicini alla cessione del difensore brasiliano Leoall’?Istanbul, con la formula del prestito fino a giugno. Ricordiamo che il contratto del brasiliano con il club rossonero è in scadenza nel 2024. Nelle prossime 24-48 ore il giocatore è atteso a Istanbul per completare il trasferimento. Leggi su Calcionews24.com

marcoconterio : ?????? Leo Duarte lascia il #Milan e va in Turchia. Sarà un nuovo difensore dell'#IBFK Istanbul Basaksehir @TuttoMercatoWeb #Transfers - AntoVitiello : Cessione in prestito #Duarte #Milan - AntoVitiello : Manifestazioni d'interesse per #Duarte e #Conti. Per il brasiliano offerte dall'estero. Confermato l'arrivo in Ital… - AMinghetti : RT @AntoVitiello: Cessione in prestito #Duarte #Milan - ManuFilippone95 : RT @AntoVitiello: Cessione in prestito #Duarte #Milan -