LIVE Lettonia-Italia 13-12 pallamano in DIRETTA: Kristopans trascina i suoi, azzurri in difficoltà (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28? Non riesce la volante, due gol in rapida successione dei padroni di casa, di nuovo sul +3. 27? Dude trova decisamente troppo spazio sui sei metri, e riporta avanti i suoi. 27? PAREGGIO! Savini dall’ala sinistra, una posizione non sua, trova l’angolo e il 14-14! 26? Anche Turkovic non sbaglia su rigore, 14-13. 25? Panchenko trasforma dai 7 metri, 14-12. 24? SONNERER! In transizione l’Italia può far male, -1. 23? Si sbloccano Martini e Sonnerer, è ancora -2 sul 13-11. 22? Segnano Bulzamini e Leja, si resta sul 12-9. 21? Dude punisce ancora da pivot, sono in tre a marcare Kristopans, che appoggia sul compagno libero. 21? BULZAMINI! Ancora lui! 10-8, l’Italia è staccata, ma ancora viva. 20? Allunga la Lettonia, a segno Dude, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28? Non riesce la volante, due gol in rapida successione dei padroni di casa, di nuovo sul +3. 27? Dude trova decisamente troppo spazio sui sei metri, e riporta avanti i. 27? PAREGGIO! Savini dall’ala sinistra, una posizione non sua, trova l’angolo e il 14-14! 26? Anche Turkovic non sbaglia su rigore, 14-13. 25? Panchenko trasforma dai 7 metri, 14-12. 24? SONNERER! In transizione l’può far male, -1. 23? Si sbloccano Martini e Sonnerer, è ancora -2 sul 13-11. 22? Segnano Bulzamini e Leja, si resta sul 12-9. 21? Dude punisce ancora da pivot, sono in tre a marcare, che appoggia sul compagno libero. 21? BULZAMINI! Ancora lui! 10-8, l’è staccata, ma ancora viva. 20? Allunga la, a segno Dude, ...

