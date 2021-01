Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di domenica 10 gennaio 2021) La Juventus per dare continuità al successo sul Milan sfida il Sassuolo che i classifica ha solo un punto in meno dei Campioni d’Italia. Queste le formazioni ufficiali: Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala. Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traoré; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Laper dare continuità al successo sul Milan sfida ilche i classifica ha solo un punto in meno dei Campioni d’Italia. Queste le(4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala. Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traoré; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

