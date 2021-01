Juve-Sassuolo 3-1 | Cronaca live, la chiude Ronaldo | Highlights | Pagelle (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo un primo tempo assurdo (infortuni a McKennie, Dybala e Chiesa) è Danilo a sbloccare il match al 50?. Risponde subito Defrel, ma nel finale la chiudono Ramsey e Ronaldo.… L'articolo Juve-Sassuolo 3-1 Cronaca live, la chiude Ronaldo Highlights Pagelle proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo un primo tempo assurdo (infortuni a McKennie, Dybala e Chiesa) è Danilo a sbloccare il match al 50?. Risponde subito Defrel, ma nel finale la chiudono Ramsey e.… L'articolo3-1, laproviene da Meteoweek.com.

juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - juventusfc : #JuveSassuolo, did you know? ?? Quello che c'è da sapere sulla gara di questa sera! ???? - juventusfc : Scegliete il vostro preferito. #JuveSassuolo, ??5??Goals ? - Neylow93 : RT @ActuFoot_: ?? But de Cristiano Ronaldo pour la Juve ! JUVENTUS 3-1 SASSUOLO - ninis_hkkr : RT @ActuFoot_: ?? But de Cristiano Ronaldo pour la Juve ! JUVENTUS 3-1 SASSUOLO -