Inter, Conte: «Juve? Con tutte le grandi c’è un sostanziale equilibrio» (Di domenica 10 gennaio 2021) Antonio Conte ha parlato in vista della gara contro la Juventus, in programma nel prossimo turno di campionato. Le sue parole Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato e della prossima sfida contro la Juventus. Juve E GLI SCONTRI CON LE grandi – «Vinta una, persa una e poi tutti pareggi. Inevitabile che contro squadre forti sono partite in cui devi dimostrare la tua ambizione e c’è sostanziale equilibrio». NIENTE MERCATO A GENNAIO – «Ma è da agosto. Noi prendemmo Hakimi ad aprile e poi solo parametri zero o rientri da prestiti, non vi dovete sorprendere se non faremo mercato nemmeno a gennaio. Linea molto chiara, molto netta. Non faremo assolutamente niente. Lavoreremo come stiamo facendo e sono molto Contento di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Antonioha parlato in vista della gara contro lantus, in programma nel prossimo turno di campionato. Le sue parole Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato e della prossima sfida contro lantus.E GLI SCONTRI CON LE– «Vinta una, persa una e poi tutti pareggi. Inevitabile che contro squadre forti sono partite in cui devi dimostrare la tua ambizione e c’è». NIENTE MERCATO A GENNAIO – «Ma è da agosto. Noi prendemmo Hakimi ad aprile e poi solo parametri zero o rientri da prestiti, non vi dovete sorprendere se non faremo mercato nemmeno a gennaio. Linea molto chiara, molto netta. Non faremo assolutamente niente. Lavoreremo come stiamo facendo e sono moltonto di ...

