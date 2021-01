Highlights e gol Legnago-Modena 0-1, Serie C 2020/2021 girone B (VIDEO) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Gli Highlights e i gol di Legnago Salus-Modena 0-1, match della diciottesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. I canarini inanellano l’ennesima vittoria di questo ottimo momento di forma e sono la nuova capolista solitaria del girone staccando il Sudtirol. Decisivo oggi Felipe Sodinha, che dà sfoggio a tutto il suo talento con la punizione che regala tre punti agli ospiti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE LA CRONACA DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Glie i gol diSalus-0-1, match della diciottesima giornata delB di. I canarini inanellano l’ennesima vittoria di questo ottimo momento di forma e sono la nuova capolista solitaria delstaccando il Sudtirol. Decisivo oggi Felipe Sodinha, che dà sfoggio a tutto il suo talento con la punizione che regala tre punti agli ospiti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

