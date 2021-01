Governo | Bellanova | ‘da Conte atti politici e non post Fb o esperienza archiviata’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Come sono fatta, nel bene e nel male, un po’ l’avete intuito. Ed avete intuito quali sarebbero state le mie reazioni di istinto alle vicende di queste ultime settimane. Per uscire serve discontinuità. Radicale discontinuità, nei metodi e nel merito. Ed il compito di metterla in campo, ben oltre qualcheFacebook ma con, non spetta a me, ma spetta a chi ne ha oggi la responsabilità. Al Presidente del Consiglio, quindi”. Lo scrive la capodelegazione Iv, Teresa, in un lungosu Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.