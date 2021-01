Dieci bambini cadono in mare con il Boeing 737 | tragedia per 62 famiglie VIDEO

Leggi su chenews

(Di domenica 10 gennaio 2021)nei cieli, un737 è improvvisamente sparito dai radar ed è caduto in, come confermano i media locali.nei cieli: un737 della compagnia indonesiana Sriwijaya Air ha perso i contatti con il radar pochi minuti dopo il decollo. A quel punto era a circa 3mila metri di quota, la crociera del volo era di soli 700 chilometri ela durata era di un’ora e 10 minuti, ma pochi minuti dopo il decollo, il radar non ha più visto quell’aereo. Era decollato dalla capitale Giacarta ed era diretto a Pontianak. Ilvelivolo è caduto in. A riportare la notizia sono i media locali e il governo indonesiano con il ministro dei trasporti che ha dichiarato: «L’aereo è precipitato». Sulviaggiavano 62 persone: due piloti, quattro ...