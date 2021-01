Ciclocross, Campionati Italiani 2021: torna a vincere Gioele Bertolini, decimo Fabio Aru (Di domenica 10 gennaio 2021) Grande spettacolo in terra pugliese: è andato in scena pochi minuti fa il Campionato Italiano élite di Ciclocross in quel di Lecce. Una sfida lunghissima quella tra i due campioni uscenti che è stata vinta da Gioele Bertolini davanti a Jakob Dorigoni. Per il 25enne nativo di Morbegno e appartenente all’Esercito è il quarto titolo della carriera dopo quelli del 2016-2017-2019. Sin dallo start, come previsto alla vigilia, è stata battaglia tra Bertolini e Dorigoni che ha vestito la maglia tricolore nell’ultima stagione. Dopo un paio di giri il corridore dell’Esercito è andato ad aumentare il ritmo, facendo il vuoto su tutti, ma non sul rivale che è rimasto sempre a pochissimi secondi di distacco. La svolta a circa due tornate dal termine: quando Dorigoni sembrava poter agganciare l’avversario in vetta, è ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Grande spettacolo in terra pugliese: è andato in scena pochi minuti fa il Campionato Italiano élite diin quel di Lecce. Una sfida lunghissima quella tra i due campioni uscenti che è stata vinta dadavanti a Jakob Dorigoni. Per il 25enne nativo di Morbegno e appartenente all’Esercito è il quarto titolo della carriera dopo quelli del 2016-2017-2019. Sin dallo start, come previsto alla vigilia, è stata battaglia trae Dorigoni che ha vestito la maglia tricolore nell’ultima stagione. Dopo un paio di giri il corridore dell’Esercito è andato ad aumentare il ritmo, facendo il vuoto su tutti, ma non sul rivale che è rimasto sempre a pochissimi secondi di distacco. La svolta a circa duete dal termine: quando Dorigoni sembrava poter agganciare l’avversario in vetta, è ...

zazoomblog : LIVE Ciclocross femminile Campionati Italiani in DIRETTA: Arzuffi nuova campionessa italiana! Baroni e Bramati le a… - zazoomblog : LIVE Ciclocross femminile Campionati Italiani in DIRETTA: in cinque avanti presenti le favorite Lechner e Arzuffi -… - DanielaIsetti1 : RT @Federciclismo: Ultima giornata di prove oggi ai Campionati Italiani Ciclocross 2021 ?????? La prova maschile Elite sarà trasmessa in diret… - TuttoH24 : Sesto ai Campionati Italiani di Ciclocross di Lecce. Sembra trascorso un secolo dal 30 maggio 2019 quando un malore… - SpazioCiclismo : Campionati Italiani Ciclocross 2021, Bryan Olivo trionfa nella categoria juniores -