Cashback | al via la fase semestrale Per Natale rimborso da 220 mln

Quasi 6 milioni di iscritti finora con una partecipazione all'extra Cashback di Natale di oltre 3 milioni di cittadini per un rimborso complessivo di 220 milioni di euro.

Il cashback di Natale, lo sappiamo, ha lasciato il posto a quello "definitivo", attivato il 1° gennaio e affiancato dal Super Cashback che assegnerà 1.500 euro ogni sei mesi ai primi 100.000 italiani ...

Il bilancio del periodo sperimentale: oltre 222 milioni di rimborsi per 3,2 milioni di persone. Già partita la nuova fase semestrale: entro fine giugno servono 50 operazioni ...

Il cashback di Natale, lo sappiamo, ha lasciato il posto a quello "definitivo", attivato il 1° gennaio e affiancato dal Super Cashback che assegnerà 1.500 euro ogni sei mesi ai primi 100.000 italiani. Il bilancio del periodo sperimentale: oltre 222 milioni di rimborsi per 3,2 milioni di persone. Già partita la nuova fase semestrale: entro fine giugno servono 50 operazioni.