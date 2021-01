(Di domenica 10 gennaio 2021) Alla vigilia del ritorno in, il governatore dellaVincenzo Deha firmato questa mattina un richiamo all?osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti per...

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Campania zona gialla, De Luca detta le regole: quattro al massimo a tavola, vietati gli open day - occhio_notizie : Domani la Campania torna zona gialla: ma ci sono ancora delle regole da rispettare - scrivodizain : Campania: basso numero di contagio, bassa mortalità , situazione stabile, tranquillamente potremmo essere zona gial… - StefaniaFalone : RT @mattinodinapoli: Campania zona gialla, De Luca detta le regole: quattro al massimo a tavola, vietati gli open day - MaximoMoggio : RT @mattinodinapoli: Campania zona gialla, De Luca detta le regole: quattro al massimo a tavola, vietati gli open day -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona

Covid, la Campania domani torna in zona gialla: dalla Regione le regole per bar, ristoranti e uso delle mascherine a tavola ...Tornano in classe materne e prime due classi delle elementari; ok per la consumazione ai tavoli in bar e ristoranti fino alle 18 ...