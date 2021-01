Anticipazioni Il Segreto mercoledì 13 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 10 gennaio 2021)13– Manuela punta il dito contro Begona: Manuela non crede nella guarigione improvvisa di Begona. Per questo motivo l’attacca cercando di farle capire che farà tutto il possibile per svelare il suo. Begona però non accetta i suoi sospetti e le confessa di essere pronta a vendicarsi. Che cosa avrà in mente? Per Manuela il suo odio ha radici molto profonde. L'articolo News Programmi Tv.