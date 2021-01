10 gennaio: 532 nuovi contagi in Fvg (Di domenica 10 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.573 tamponi molecolari sono stati rilevati 532 nuovi contagi ai quali si aggiungono 110 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 14%. Sono inoltre 914 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 132 nuovi casi (14,44%). I decessi registrati sono 21, a cui si aggiunge una morte pregressa avvenuta il 2 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 64 mentre quelli in altri reparti sono 703. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 1.898, con la seguente suddivisione territoriale: 478 a Trieste, 879 a Udine, 412 a Pordenone e 129 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 40.343, i ... Leggi su udine20 (Di domenica 10 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.573 tamponi molecolari sono stati rilevati 532ai quali si aggiungono 110 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 14%. Sono inoltre 914 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 132casi (14,44%). I decessi registrati sono 21, a cui si aggiunge una morte pregressa avvenuta il 2. I ricoveri nelle terapie intensive sono 64 mentre quelli in altri reparti sono 703. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 1.898, con la seguente suddivisione territoriale: 478 a Trieste, 879 a Udine, 412 a Pordenone e 129 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 40.343, i ...

