"Violate le norme anti-Covid". Can Yaman multato a Roma: come lo hanno beccato (Di sabato 9 gennaio 2021) Can Yaman ha ricevuto una multa da 400 euro per aver violato le norme anti-Covid. L'attore turco è stato punito per l'assembramento venutosi a verificare davanti all'albergo Romano che lo ospita: decine di fan si sono radunati per incontrarlo, fonti della questura hanno riferito all'Ansa che l'entourage dell'attore e l'albergo avevano concordato che Yaman entrasse da una porta posteriore, cosa che è effettivamente avvenuta. Successivamente, però, Can sarebbe uscito dalla porta principale senza avvertire e immediatamente i fan si sono accalcati per gli autografi: le forze dell'ordine presenti all'esterno li hanno poi allontanati. Ma per l'attore è comunque arrivata la sanzione di 400 euro, che non avrà problemi a pagare visto che è in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Canha ricevuto una multa da 400 euro per aver violato le. L'attore turco è stato punito per l'assembramento venutosi a verificare davall'albergono che lo ospita: decine di fan si sono radunati per incontrarlo, fonti della questurariferito all'Ansa che l'entourage dell'attore e l'albergo avevano concordato cheentrasse da una porta posteriore, cosa che è effettivamente avvenuta. Successivamente, però, Can sarebbe uscito dalla porta principale senza avvertire e immediatamente i fan si sono accalcati per gli autografi: le forze dell'ordine presenti all'esterno lipoi allontanati. Ma per l'attore è comunque arrivata la sanzione di 400 euro, che non avrà problemi a pagare visto che è in ...

EnderOdisseus_ : @chiaralucetw Le piattaforme social NON sono uno Stato, non sono una società pubblica gestita da un Governo, sono u… - GiuseppePalombo : @aldomaddalena78 @smenichini Si sta parlano di regole di un social privato e tiri in ballo 'norme giuridiche violat… - GiuseppePalombo : @aldomaddalena78 @UnDauno @smenichini Veramente non sono io ad aver tirato in ballo 'norme giuridiche violate'. ?? - GiuseppePalombo : @aldomaddalena78 @smenichini Norme giuridiche violate? Accipicchia! Ed io che credevo stessimo parlando di regole d… - PugliaStream : Sindaco, consiglieri e dipendenti del comune a festeggiare chi andava in pensione. Scatta la polemica: «Violate le… -

Ultime Notizie dalla rete : Violate norme Rimini. Violate le norme anti-coronavirus, sanzionato un esercizio pubblico Libertas San Marino L'attore Yaman viola norme Covid: multa

Multato per violazione delle norme anti Covid l'attore turco Can Yaman, star della serie Tv 'DayDreamer - Le Ali del sogno'. "400 euro per assembramento", davanti all'albergo romano dove si sono radun ...

Roma, assembramento in centro: multato l’attore Can Yaman

Il giovane turco è stato sanzionato dalla polizia per 400 euro per aver violato le norme anti-Covid per il bagno di folla di venerdì sera con centinaia di fan fuori dall’Hotel Eden. Sull’accaduto il c ...

Multato per violazione delle norme anti Covid l'attore turco Can Yaman, star della serie Tv 'DayDreamer - Le Ali del sogno'. "400 euro per assembramento", davanti all'albergo romano dove si sono radun ...Il giovane turco è stato sanzionato dalla polizia per 400 euro per aver violato le norme anti-Covid per il bagno di folla di venerdì sera con centinaia di fan fuori dall’Hotel Eden. Sull’accaduto il c ...