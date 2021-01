Twitter chiude l’account di Trump, il web si divide. Severgnini favorevole, Cacciari: “Inaudito” (Di sabato 9 gennaio 2021) Fa discutere la decisione di Twitter di sospendere in via definitiva l’account del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, per “il rischio che inciti ulteriormente la violenza”. Il social network ha precisato in una nota che lo scopo della chiusura del profilo è quello di scongiurare la proliferazione di ulteriori “piani per future proteste armate, incluso un proposto secondo attacco al Congresso il 17 gennaio”, pochi giorni prima della cerimonia di insediamento di Joe Biden e mentre Trump sarà ancora alla Casa Bianca. RISCHIO IMPEACHMENT La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha dichiarato che se il presidente non si dimetterà immediatamente – cosa che i suoi consiglieri escludono – la “House” procederà con l’impeachment: i capi di imputazione sono già pronti e potrebbero essere presentati già nella ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 gennaio 2021) Fa discutere la decisione didi sospendere in via definitivadel presidente uscente degli Stati Uniti, Donald, per “il rischio che inciti ulteriormente la violenza”. Il social network ha precisato in una nota che lo scopo della chiusura del profilo è quello di scongiurare la proliferazione di ulteriori “piani per future proteste armate, incluso un proposto secondo attacco al Congresso il 17 gennaio”, pochi giorni prima della cerimonia di insediamento di Joe Biden e mentresarà ancora alla Casa Bianca. RISCHIO IMPEACHMENT La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha dichiarato che se il presidente non si dimetterà immediatamente – cosa che i suoi consiglieri escludono – la “House” procederà con l’impeachment: i capi di imputazione sono già pronti e potrebbero essere presentati già nella ...

