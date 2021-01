“Trump instabile, e ha i codici per gli attacchi nucleari”, dice la Dem Nancy Pelosi. E twitter chiude l’account del Presidente (Di sabato 9 gennaio 2021) twitter ha deciso di “sospendere permanentemente” l’account ufficiale del Presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump, che intanto rischia l’impeachement: “E’ instabile”, dice la speaker della Camera Nancy Pelosi, secondo la quale bisogna evitare il rischio che il magnate ordini attacchi nucleari. La battaglia tra il Presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ed i L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 9 gennaio 2021)ha deciso di “sospendere permanentemente”ufficiale deluscente degli Stati Uniti Donald, che intanto rischia l’impeachement: “E’”,la speaker della Camera, secondo la quale bisogna evitare il rischio che il magnate ordini. La battaglia tra iluscente degli Stati Uniti Donalded i L'articolo proviene da Leggilo.org.

