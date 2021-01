Rust | il nuovo update aggiunge i Twitch drop e nuove feature

Leggi su tuttotek

(Di sabato 9 gennaio 2021) Vista la recente ondata di successo per il titolo di Facepunch Studios,ha visto arrivare un aggiornamento con nuovi server,e tanto altro Recentemente, è tornato dalle ceneri come una fenice un titolo che molti di noi hanno conosciuto nel lontano 2013, giocandolo magari in Accesso Anticipato su Steam. Il gioco in questione è, un Survival game di Facepunch Studios, che si era creato la sua più che ragguardevole cerchia di appassionati che lo hanno seguito fino alla sua uscita premium nel 2018. L’ondata di successo di questi giorni, però, non è tanto dovuta da un ritardo di clamore per l’uscita dall’Accesso Anticipato, quanto al fatto che diversi streamer su, anche molto grandi, hanno deciso contemporaneamente di rimettere mano al gioco. Una mossa decisamente utile per ...