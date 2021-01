Reggiana-Cittadella 0-2: gara dominata dai veneti (Di sabato 9 gennaio 2021) gara senza storia quella tra Reggiana-Cittadella che vede i veneti in netto comando fin da subito. Il Cittadella sconfigge agevolmente la Reggiana agguantando così il Monza al terzo posto in classifica e con una gara ancora da recuperare che potrebbe proiettarlo al secondo posto a solamente una lunghezza dall’Empoli. La Reggiana resta invece a 15 punti subendo la sesta sconfitta nelle ultime sette gare. Urge un veloce cambio di rotta per uscire da questo periodo negativo Reggiana-Cittadella, come si è svolta la partita? Primo Tempo Il match prende il via con il gol di Proia che porta la squadra ospite subito in vantaggio. Il Reggiana cerca di rispondere all’attacco ma senza pericolose ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021)senza storia quella trache vede iin netto comando fin da subito. Ilsconfigge agevolmente laagguantando così il Monza al terzo posto in classifica e con unaancora da recuperare che potrebbe proiettarlo al secondo posto a solamente una lunghezza dall’Empoli. Laresta invece a 15 punti subendo la sesta sconfitta nelle ultime sette gare. Urge un veloce cambio di rotta per uscire da questo periodo negativo, come si è svolta la partita? Primo Tempo Il match prende il via con il gol di Proia che porta la squadra ospite subito in vantaggio. Ilcerca di rispondere all’attacco ma senza pericolose ...

zazoomblog : La Reggiana non vince più: il Cittadella si aggiudica il recupero 2-0 - #Reggiana #vince #Cittadella - sportli26181512 : Recupero 5a di B: 2-0 alla Reggiana, Cittadella terzo: La Reggiana esce sconfitta 2-0 dal recupero della quinta...… - sportli26181512 : Reggiana-Cittadella 0-2: il tabellino: Reggiana-Cittadella 0-2, il tabellino. ... - FootballtipsNG : Serie B, Reggiana vs Cittadella, RESULT: 0 - 2 - Ghanabettips : Serie B, Reggiana vs Cittadella, RESULT: 0 - 2 -