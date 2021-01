Milano: controlli contro spaccio di droga, sei arresti (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti a Milano: la polizia arresta sei persone. Sabato 2 gennaio, in via Creta, zona Lorenteggio, i poliziotti hanno arrestato un cittadino italiano classe 1962, pluripregiudicato, per spaccio di cocaina. L'uomo, dopo essersi incontrato con un cliente, l'ha condotto all'interno dell'androne del palazzo in cui vive e gli ha ceduto una dose di cocaina. Lo spacciatore è stato fermato, mentre l'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Giovedì 7 gennaio, gli agenti hanno eseguito due arresti. A finire in manette un 21enne cittadino del Gambia, pregiudicato per spaccio e sottoposto alla misura del divieto di dimora a Milano, riconosciuto in via Donatelli perché arrestato il 24 dicembre scorso per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021), 9 gen. (Adnkronos) - Lotta allodi sostanze stupefacenti a: la polizia arresta sei persone. Sabato 2 gennaio, in via Creta, zona Lorenteggio, i poliziotti hanno arrestato un cittadino italiano classe 1962, pluripregiudicato, perdi cocaina. L'uomo, dopo essersi incontrato con un cliente, l'ha condotto all'interno dell'androne del palazzo in cui vive e gli ha ceduto una dose di cocaina. Lo spacciatore è stato fermato, mentre l'acquirente è stato segnalato alla prefettura. Giovedì 7 gennaio, gli agenti hanno eseguito due. A finire in manette un 21enne cittadino del Gambia, pregiudicato pere sottoposto alla misura del divieto di dimora a, riconosciuto in via Donatelli perché arrestato il 24 dicembre scorso per ...

