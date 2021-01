In Puglia didattica digitale integrata fino al 15 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Ordinanza del governatore Emiliano: per le scuole di ogni ordine e grado “In Puglia le scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie alle superiori, saranno in didattica digitale integrata fino a venerdi’ 15 gennaio 2021“. È quanto dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, subito dopo aver… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) Ordinanza del governatore Emiliano: per le scuole di ogni ordine e grado “Inle scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie alle superiori, saranno ina venerdi’ 152021“. È quanto dichiara il presidente della Regione, Michele Emiliano, subito dopo aver… L'articolo Corriere Nazionale.

