In poco più di un anno il Napoli è riuscito a far disamorare i tifosi (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo stato d’animo del tifoso del Napoli forse non è mai stato tanto incerto come in queste ultime due stagioni. Era la metà di ottobre 2019, quando De Laurentiis scelse di anticipare i botti di Capodanno e dare fuoco alle polveri, insieme a tutto il resto, con strane dichiarazioni su marchette, musi lunghi e giocatori in vendita. Ed era invece l’inizio di novembre quando i giocatori si rifiutarono di partecipare al famoso veglione di Castel Volturno. Ma un anno dopo, cosa resta, Coppa Italia a parte, se non un napoletano definitivamente tramortito, spaesato ed incredulo! Il nuovo corso del Napoli era iniziato con Gattuso e con sei mesi circa di anticipo sui calendari di tutto il mondo. Si era avviato benino, sta procedendo male e per adesso non promette niente di buono. La voglia di seguire le partite (sebbene tutti da ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo stato d’animo del tifoso delforse non è mai stato tanto incerto come in queste ultime due stagioni. Era la metà di ottobre 2019, quando De Laurentiis scelse di anticipare i botti di Capode dare fuoco alle polveri, insieme a tutto il resto, con strane dichiarazioni su marchette, musi lunghi e giocatori in vendita. Ed era invece l’inizio di novembre quando i giocatori si rifiutarono di partecipare al famoso veglione di Castel Volturno. Ma undopo, cosa resta, Coppa Italia a parte, se non un napoletano definitivamente tramortito, spaesato ed incredulo! Il nuovo corso delera iniziato con Gattuso e con sei mesi circa di anticipo sui calendari di tutto il mondo. Si era avviato benino, sta procedendo male e per adesso non promette niente di buono. La voglia di seguire le partite (sebbene tutti da ...

Internazionale : “È amare ed essere amati, è fare la cosa giusta ed essere ricordati con rimpianto un giorno quando non ci saremo pi… - adelphiedizioni : Quando - poco meno di un anno fa - abbiamo lanciato la collana digitale Microgrammi, la domanda che ci avete fatto… - mariocalabresi : La #RegioneLombardia promette di arrivare a fare 10mila vaccinazioni al giorno. Tropo poco: Significa che a Natale… - mareamistral : RT @Stragiuse: 'Quante storie, che dramma sarà mai la Dad?' Se sei un ragazzo povero, se vivi con la famiglia in poco spazio, se non hai u… - stefaniaorlan20 : RT @ipertao: Vorrei ricordare a certe fan che la “guerra” è solo nella vostra testa! Gli amici discutono sia nella casa del #gfvip come nel… -

Ultime Notizie dalla rete : poco più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it