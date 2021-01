Furto di api in montagna | danni per diverse migliaia di euro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSicignano degli Alburni (Sa)- Ammonta ad oltre tremila, il bottino delmesso in atto la notte scorsa in località Cerreto nel comune di Sicignano degli Alburni dove i malviventi hanno portato via ben 10 cassette contenenti le arnie con le api pronte alla produzione del miele. A fare l’amara scoperta ieri mattina, è stato il giovane imprenditore agricolo e apicoltore salernitano Giuseppe Pantoliano che, giunto indove erano custodite le arnie con le api, ha notato l’assenza di alcune cassette. Sotto shock per l’accaduto, l’apicoltore si è recato presso la stazione dei carabinieri di Sicignano degli Alburni dove ha presentato denuncia per ilsubito. Si tratta del secondodi cassette di api registrato in pochi mesi quello messo in atto ai ...