“Ecco perché non ha mai attaccato Elisabetta Gregoraci” Grande Fratello Vip | la soffiata su Flavio Briatore

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 gennaio 2021) Protagonista assoluta di questoVip, a inizio dicembreha però scelto di abbandonare la casa proprio per trascorrere le vacanza di Natale e Capodanno insieme alla famiglia e al figlio Nathan Falco. Per festeggiare l’ultimo dell’anno è volata a Dubai, dove ha raggiunto l’ex marito, l’imprenditore, che in queste ore ha stupito e non poco per la dedica fatta alla ex moglie su Instagram. Un post che racconta la loro alchimia e un legame che, anche dopo il divorzio, non si è mai spezzato. E che, ancora una volta, ha fatto volare la fantasia di chi ha sempre sperato in un ritorno di fiamma. (Continua dopo la foto) Si tratta di un registrato da Nathan Falco in cui i due ex giocano a ping pong. Nel posted ...