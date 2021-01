Dedicò una serenata alla  moglie malata | alpino ora suona in un centro Covid 

Leggi su agi

(Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - La sua fisarmonica continua are anche nella stanza di unCovid. Le immagini delladedicata alladal cortile di un ospedale dall'Stefano Bozzini, commossero tutta Italia. Un video ‘virale' che attraverso i social aveva girato tutto il mondo. Dopo la scomparsa della, l'81enne è ora ricoverato nelCovid di Cortemaggiore, in provincia di Piacenza, perché positivo al coronavirus. L'non ha sintomi e le sue note rallegrano anche gli altri pazienti. “In molti lasciano le porte aperte delle loro stanze per ascoltare la musica. A livello psicologico si sente solo per la mancanza dellama grazie alla sua fisarmonica riesce ad affrontare anche questo momento. È molto contento ...