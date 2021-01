Coronavirus in Toscana: 10 morti, oggi 9 gennaio. E 529 nuovi contagi (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 10 i morti per Coronavirus, oggi 9 gennaio in Toscana. Si tratta di 8 uomini e 2 donne con età media 85 anni. Sono invece 529 i nuovi contagi, persone con età media di 50 anni ( (l’11% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 14% ha 80 anni o più) Leggi su firenzepost (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 10 iperin. Si tratta di 8 uomini e 2 donne con età media 85 anni. Sono invece 529 i, persone con età media di 50 anni ( (l’11% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 14% ha 80 anni o più)

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Online il nuovo portale per seguire in tempo reale l'andamento della campagna di vaccinazione… - SusannaCeccardi : Aghi troppi grandi, siringhe sbagliate e difficili da maneggiare. Le prime forniture di siringhe inviate dal super-… - qn_lanazione : Il #Covid in #Toscana, bollettino del #9gennaio. Lenta discesa dei ricoveri. Tutti i dati: - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 10 morti, oggi 9 gennaio. E 529 nuovi contagi - LMtredici : #coronavirus #toscana 9/1 diagnosi 529 (Ieri 452) deced 10 guariti 649 Ti = Ricoveri -15 Tamp 10963 4.83%pos (Ier… -