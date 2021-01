Controlli fiscali: ripresa da giugno, ecco chi rischia sanzioni (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo di giugno ricominciano i Controlli fiscali. Cosa succederà alla ripresa degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate? Controlli fiscali: si riprede dal primo giugno Una norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato i Controlli fiscali fino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo giugno 2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli atti stessi. Ciò per evitare l’invio di ben 8 ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo diricominciano i. Cosa succederà alladegli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate?: si riprede dal primoUna norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato ifino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli atti stessi. Ciò per evitare l’invio di ben 8 ...

DavideCrusader : @g_keyb @marco_gervasoni Meno democrazia, che vuol dire meno politica/norme Riformare ingerenze statali: limitare p… - zazoomblog : Controlli fiscali: ripresa da giugno ecco chi rischia sanzioni - #Controlli #fiscali: #ripresa #giugno - drooyrich : @andreaortolo Infatti non pagano le tasse e dopo 2 anni ovvero prj a dei controlli fiscali chiudono e spariscono ..… - zazoomblog : Controlli fiscali: ripresa da giugno ecco chi rischia sanzioni - #Controlli #fiscali: #ripresa #giugno - enzo6619 : @GuidoCrosetto Va be, sempre senza fare di tutta l'erba un fascio, non è che mi dispero per quelli che vanno via ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli fiscali Perché sarebbe stato meglio consultare la Bce sul cashback Il Sole 24 ORE La settimana dei mercati – Mark Dowding, CIO di BlueBay

Wall Street continua a volare mentre Washington ha toccato il fondo. Wall Street continua a volare mentre Washington ha toccato il fondo. La vittoria dei candidati democratici ai ballottaggi in Georgi ...

BlueBay, Wall Street continua a volare mentre Washington ha toccato il fondo

Sembra che il comportamento del Presidente uscente Trump sia servito solo a incoraggiare gli elettori democratici e, secondo la società, gli investitori hanno reagito alla percezione di una ‘onda blu’ ...

Wall Street continua a volare mentre Washington ha toccato il fondo. Wall Street continua a volare mentre Washington ha toccato il fondo. La vittoria dei candidati democratici ai ballottaggi in Georgi ...Sembra che il comportamento del Presidente uscente Trump sia servito solo a incoraggiare gli elettori democratici e, secondo la società, gli investitori hanno reagito alla percezione di una ‘onda blu’ ...