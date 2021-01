Chi può ottenere l’esenzione al Canone Rai 2021? (Di sabato 9 gennaio 2021) Iniziamo con qualche notizia e curiosità Il Canone Rai è un’imposta istituita prima della Repubblica, nel 21 febbraio 1938 per effetto di regio decreto legge. La Rai così come la conosciamo non esisteva, la sigla di oggi era EIAR, l’imposta era riservata solo a persone benestanti che potevano permettersi i primi mezzi di radio o tele diffusione, situazione che cambierà molti decenni dopo. Dato che la televisione è il mezzo più diffuso nelle famiglie e nelle case dei lavoratori, dato che oggi si usa anche il computer per guardare i programmi televisivi, il Canone Rai ha subito negli ultimi anni alcune modifiche. La più importante è nel 2016 sotto Governo Renzi quando l’imposta viene inclusa automaticamente nel pagamento delle bollette. Molti contribuenti possono richiedere l’esenzione al Canone, una ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Iniziamo con qualche notizia e curiosità IlRai è un’imposta istituita prima della Repubblica, nel 21 febbraio 1938 per effetto di regio decreto legge. La Rai così come la conosciamo non esisteva, la sigla di oggi era EIAR, l’imposta era riservata solo a persone benestanti che potevano permettersi i primi mezzi di radio o tele diffusione, situazione che cambierà molti decenni dopo. Dato che la televisione è il mezzo più diffuso nelle famiglie e nelle case dei lavoratori, dato che oggi si usa anche il computer per guardare i programmi televisivi, ilRai ha subito negli ultimi anni alcune modifiche. La più importante è nel 2016 sotto Governo Renzi quando l’imposta viene inclusa automaticamente nel pagamento delle bollette. Molti contribuenti possono richiedereal, una ...

