Cavese-Palermo, Boscaglia a caccia della prima vittoria del 2021: rosanero a Cava per sfatare due tabù (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo alla ricerca del primo successo del 2021.Questo pomeriggio, alle ore 14.30, allo Stadio "Simonetta Lamberti", i rosanero sfideranno la Cavese per la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Dopo la sosta invernale e una breve pausa dalle attività, la compagine palermitana torna - dunque - a giocare in trasferta, lì dove fin qui ha offerto prestazioni tutt'altro che brillanti.La squadra di Roberto Boscaglia fuori dall'impianto di viale del Fante, infatti, ha collezionato tre sconfitte, contro Teramo, Bisceglie e Foggia, tre pareggi, contro Ternana, Catanzaro e Vibonese, e una sola vittoria contro la Juve Stabia. Pertanto, sfatare il tabù trasferta è l'obiettivo della formazione

