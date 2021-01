Can Yaman a Roma, fan assembrate sotto l’albergo: l’attore multato (Di sabato 9 gennaio 2021) Can Yaman a Roma per girare lo spot della pasta De Cecco con la regia di Ferzan Özpetec ma a causa delle fan ha preso una multa Quello che è accaduto oggi a Roma è davvero incredibile. Can Yaman è arrivato in Italia per girare lo spot della De Cecco insieme a Claudia Gerini ma L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 9 gennaio 2021) Canper girare lo spot della pasta De Cecco con la regia di Ferzan Özpetec ma a causa delle fan ha preso una multa Quello che è accaduto oggi aè davvero incredibile. Canè arrivato in Italia per girare lo spot della De Cecco insieme a Claudia Gerini ma L'articolo Curiosauro.

rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - repubblica : Can Yaman multato per l'assembramento davanti all'Eden per lo spot di Ozptek. L'ira di Gabrielli che chiede una rel… - MediasetTgcom24 : Can Yaman, fan si accalcano per chiedere autografo: multato l'attore a Roma #canyaman - CarlaPereiraBa5 : RT @anmustdmt: comunque multa meritata, ma se voi foste state un po’ più mature e foste state a casa vostra tutto questo non sarebbe succes… - KikiCamui : RT @anmustdmt: comunque multa meritata, ma se voi foste state un po’ più mature e foste state a casa vostra tutto questo non sarebbe succes… -