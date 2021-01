Bollettino Veneto oggi: morti, contagi e guariti di sabato 9 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) E’ stato reso noto il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Regione Veneto, ecco dunque i nuovi dati aggiornati a sabato 9 gennaio. Continua la raccolta dei dati in questa settimana in una delle regioni più colpite in questa seconda ondata. oggi si registrano 3.100 nuovi contagi, 82 morti, 4.518 guariti, 349 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 2.540 (-9) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) E’ stato reso noto ildell’emergenza Coronavirus della Regione, ecco dunque i nuovi dati aggiornati a. Continua la raccolta dei dati in questa settimana in una delle regioni più colpite in questa seconda ondata.si registrano 3.100 nuovi, 82, 4.518, 349 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 2.540 (-9) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

