Atalanta, Ilicic supera le 300 presenze e fa record di gol in 11 stagioni di Serie A (Di domenica 10 gennaio 2021) Il 2021 è iniziato all’insegna dei record per Josip Ilicic: l’attaccante dell’Atalanta, infatti, milita da più di dieci anni in Serie A ed è diventato primatista in termini di presenze… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Il 2021 è iniziato all’insegna deiper Josip: l’attaccante dell’, infatti, milita da più di dieci anni inA ed è diventato primatista in termini di… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Atalanta_BC : ???? Cross spaziale di #Ilicic per #Zapata, che non sbaglia a due passi da Montipò!!! ???? Amazing Ilicic cross for Zap… - Atalanta_BC : ???? #Toloi puntuale sul tap-in dopo un'altra azione splendida di #Ilicic!!! 2-1!!! ???? After another Ilicic splendid… - GoalItalia : Le ultime 5 partite di Ilicic senza Gomez: Goal e due assist ???? Assist ? Assist ? Assist ? Goal e assist ???… - ilcirotano : Benevento-Atalanta, le pagelle: Ilicic è una libidine da 8,5; Montipò comunque da 7 - - lillydessi : Ilicic immarcabile, Atalanta straripante a Benevento: 1-4 -