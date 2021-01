Alice in Borderland: il survival game prende vita (recensione) (Di sabato 9 gennaio 2021) Alice in Borderland, la serie tv sbarcata sulla piattaforma Netflix il 10 dicembre, che riprende per filo e per segno, anche fin troppo realisticamente, il manga survival game omonimo di Haro Aso, è la live-action definitiva. Sono esagerata? Come sempre! Arrivo in ritardo nello scriverlo? Ovviamente! Ma avevo bisogno di parlarvene e, soprattutto, raccogliere intorno a me persone che stanno morendo (verbo in questo caso azzeccatissimo. NdA) dall’ansia nel vedere la seconda stagione. O recuperare il manga in qualche modo! Sinossi Ryohei Arisu è un ragazzo di 24 anni che non sa cosa fare della sua vita, o meglio, ha una passione, i videogiochi, è un genio in questo campo, ma per il resto si sente e lo fanno sentire un fallimento. In pratica è un tipico “neet”. Al suo fianco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021)in, la serie tv sbarcata sulla piattaforma Netflix il 10 dicembre, che riper filo e per segno, anche fin troppo realisticamente, il mangaomonimo di Haro Aso, è la live-action definitiva. Sono esagerata? Come sempre! Arrivo in ritardo nello scriverlo? Ovviamente! Ma avevo bisogno di parlarvene e, soprattutto, raccogliere intorno a me persone che stanno morendo (verbo in questo caso azzeccatissimo. NdA) dall’ansia nel vedere la seconda stagione. O recuperare il manga in qualche modo! Sinossi Ryohei Arisu è un ragazzo di 24 anni che non sa cosa fare della sua, o meglio, ha una passione, i videogiochi, è un genio in questo campo, ma per il resto si sente e lo fanno sentire un fallimento. In pratica è un tipico “neet”. Al suo fianco ...

Alice in Borderland la serie tv tratta dal manga omonimo di Haro Aso, è il telefilm non necessario a cui ora non possiamo rinunciare.

