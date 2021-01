Al vecchio scalo ferroviario i destini mutano direzione

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 10 gennaio 2021) Provarsi a chiudere la vita di Graham Greene in un libro, una biografia, non è stata impresa vincente. Anzi fu rovinosa per Norman Sherry (1989-2004) che in tre volumi ricalcò le orme di quell’insolito viaggiatore mettendo a repentaglio la propria vita, finché il biografato stesso affettuosamente lo dissuase dal pedinamento. Al rispettoso e reverente Sherry segui Michael Shelden (1994) che invece non nascose la sua ostilità all’uomo Greene. Lo sottopose a un fuoco di fila di infamanti accuse, straordinarie, troppe! … Continua L'articolo proviene da il manifesto.