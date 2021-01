“Vi dico come stanno le cose…”. Rosa Perrotta rompe il silenzio, dopo le voci su Pietro la rivelazione che non lascia più dubbi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nuovo capitolo dell’ormai infinita storia legata a Rosa Perrotta. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha vissuto momenti difficilissimi con Pietro Tartaglione, infatti hanno trascorso da separati il Natale perché le incomprensioni erano diventate insostenibili. Poi però pare che abbiano trascorso insieme il Capodanno e i fan erano quindi tornati a sperare. Alcune ore fa lei ha rotto finalmente il silenzio, rivelando come stanno le cose. Le sue parole sono abbastanza chiare e concise. Ha voluto affidare ad Instagram il suo pensiero, infatti ha dato vita a numerose stories che hanno cercato di chiarire definitivamente la questione. La donna ha iniziato le sue rivelazioni facendo una sorta di elenco delle critiche alle quali sono stati costretti a sottostare: “Sta facendo questa farsa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nuovo capitolo dell’ormai infinita storia legata a. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha vissuto momenti difficilissimi conTartaglione, infatti hanno trascorso da separati il Natale perché le incomprensioni erano diventate insostenibili. Poi però pare che abbiano trascorso insieme il Capodanno e i fan erano quindi tornati a sperare. Alcune ore fa lei ha rotto finalmente il, rivelandole cose. Le sue parole sono abbastanza chiare e concise. Ha voluto affidare ad Instagram il suo pensiero, infatti ha dato vita a numerose stories che hanno cercato di chiarire definitivamente la questione. La donna ha iniziato le sue rivelazioni facendo una sorta di elenco delle critiche alle quali sono stati costretti a sottostare: “Sta facendo questa farsa ...

borghi_claudio : @PersilQ @Luca_Mussati @Tobia45186285 @EuroMasochismo E io, che penso a cosa fare da qualche annetto più di voi tan… - RBB_Riverside : RT @wojak0: Io dico #SiCensura per programmi vergognosi come #ottoemezzo e #Tg1 RT se sei d'accordo ?? - digg0ry_ : @matteosalvinimi È la regola del fascio, fate come dico ma non come faccio ?? - lostvegas19 : RT @TheChaos2018: Ve lo dico come spagnola che sono 'Por Dios' vuol dire 'Dio mio' , 'Oddio'... quindi niente. Se siete così ignoranti per… - BioliGioak : Torno dal lavoro e mi tocca vedere una roba del genere. I brividi mi son venuti. Ma come fa ad avere gente che anco… -

Ultime Notizie dalla rete : dico come «Devi vestirti come dico io», poi la bomba carta sul balcone: arrestato l’ex fidanzato stalker Corriere della Sera Nucleare, Lampis “Sardegna dice no al deposito nazionale delle scorie”

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Nei bambini non è «normale» la paura che condiziona il gioco

Non è facile distinguere tra i timori transitori dell’infanzia e quelli che potrebbero trasformarsi in fobie. L’ambiente influenza molto i piccoli, che sono sensibili ai comportamenti che osservano ne ...

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Non è facile distinguere tra i timori transitori dell’infanzia e quelli che potrebbero trasformarsi in fobie. L’ambiente influenza molto i piccoli, che sono sensibili ai comportamenti che osservano ne ...