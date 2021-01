The Witcher 3 ha una particolare mod che vi consente di faresnowboard!

The Witcher 3 ha una particolare mod che vi consente di fare...snowboard! (Di venerdì 8 gennaio 2021) Avete mai pensato di fare snowboard all'interno di The Witcher 3? Ora lo potete fare grazie ad una mod. Chiamata Geralt VGX Snowboarder consente al cacciatore di mostri dai capelli d'argento di andare sullo snowboard. Per prendere questo oggetto, dovete andare all'altare che si affaccia sulla baia di Kaer Trolde a Skellige. La cosa buffa è che lo snowboard può essere equipaggiato sia come arma che come tavola vera e propria, anche se come arma non sappiamo effettivamente quanto sia efficace contro umani e soprattutto contro mostri. Durante lo sviluppo, CD Projekt si è divertito un po' con la meccanica dello slittamento e hanno realizzato una sorta di snowboard scherzoso con Geralt che scivola giù dalle montagne, secondo il documentario dietro le quinte realizzato da NoClip. Insomma si tratta pur sempre di una simpatica mod che può rendere piacevole il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Avete mai pensato di fare snowboard all'interno di The3? Ora lo potete fare grazie ad una mod. Chiamata Geralt VGX Snowboarderal cacciatore di mostri dai capelli d'argento di andare sullo snowboard. Per prendere questo oggetto, dovete andare all'altare che si affaccia sulla baia di Kaer Trolde a Skellige. La cosa buffa è che lo snowboard può essere equipaggiato sia come arma che come tavola vera e propria, anche se come arma non sappiamo effettivamente quanto sia efficace contro umani e soprattutto contro mostri. Durante lo sviluppo, CD Projekt si è divertito un po' con la meccanica dello slittamento e hanno realizzato una sorta di snowboard scherzoso con Geralt che scivola giù dalle montagne, secondo il documentario dietro le quinte realizzato da NoClip. Insomma si tratta pur sempre di una simpatica mod che può rendere piacevole il ...

