Te la do io l'Inter: lite tra Bergomi e Del Piero in Tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA - Lo hanno messo in mezzo e non è che gli sia capitato di frequente. Beppe Bergomi in campo tendeva a sgusciare via di lato, nella vita adulta con le parole ci ha sempre saputo fare e negli ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA - Lo hanno messo in mezzo e non è che gli sia capitato di frequente. Beppein campo tendeva a sgusciare via di lato, nella vita adulta con le parole ci ha sempre saputo fare e negli ...

sportli26181512 : Te la do io l’#Inter: lite tra Bergomi e Del Piero in Tv: Squadra da Tricolore o no? Anche i “talent” si spaccano… - morenoAlmare : Differenze, dopo la “lite” con Gds il Cor Sport va avanti con la vendita dell’inter... Chiesa, Schumy, Maldini.....… - B4DV4SS : odio l'inter ma sei l'unico che stimo, conosciuto dopo la lite furiosa con emme AHAHAH sei sempre così dolce con me ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter lite Te la do io l’Inter: lite tra Bergomi e Del Piero in Tv Corriere dello Sport.it