Stefano Bonaccini | moglie | programma e biografia Chi è il Presidente

È ancora Stefano Bonaccini il Presidente della Regione Emilia Romagna: in una giornata fondamentale per l'assetto politico-istituzionale, le forze di governo temevano l'arrembaggio della Lega in una delle Regioni storicamente più spostate a sinistra del Paese, ma alla fine l'esito è stato scontato. Stefano Bonaccini ha raccolto il 51,4% delle preferenze, ovvero poco più di 1 elettore su 2 ha premiato la governance precedente e lo ha rivotato. In tutto sono stati 1.195.742 i voti andati nell'urna di Bonaccini. A circa 8 lunghezze di distanze troviamo Lucia Borgonzoni (43,6% di preferenze, 1.014.672 voti), che paga forse il peso ingombrante di Matteo Salvini e della sua campagna nelle ultime settimane. Fuori dai giochi il Movimento 5 Stelle che incassa il 3,5% dei consensi (80.823

