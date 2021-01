Speranza ha firmato | Italia in zona gialla | ma 5 regioni restano fuori

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Lene tornano a colorarsi in base alle misure restrittive: in base ai dati epidemiologici sono pronte a tornare in, arancione o rossa. Dopo settimane di decisioni prese a livello nazionale, l'11 gennaio lesaranno distinte per colore così come lo sono state fino alla vigilia di Natale. Le novità saranno valide da lunedì prossimo a venerdì 15 gennaio, al momento. Il Governo dovrebbe approvare un nuovo Dpcm per prolungare le misure restrittive e l'impianto in zone colorate dal 16 gennaio a fine mese, quando scadrà lo stato di emergenza. Tutto lascia pensare, però, che verrà prorogato, anche se non si sa ancora se prima o dopo il prossimo Dpcm. Nel frattempo, per la prossima settimana, si torna alla divisione inrossa, arancione e ...