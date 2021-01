Recovery Plan, al tavolo della maggioranza volano gli stracci. Gualtieri si accapiglia con la Boschi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Recovery Plan, tensione al tavolo di maggioranza a Palazzo. Una riunione cruciale, nella quale il premier Conte e il ministro dell’Economia Gualtieri hanno illustrato a Italia Viva i contenuti del piano rivisitato proprio per accontentare i malumori dei renziani. Scontro tra Gualtieri e Faraone Fonti di governo, secondo quanto riporta l’Adnkronos, hanno raccontato di uno scontro tra il renziano Davide Faraone e il ministro Gualtieri, accusato di aver fatto delle “provocazioni politiche“. Tra le accuse mosse da Iv -i primi a prendere la parola alla riunione dopo gli interventi di Conte e Gualtieri- quelle di aver spostato da una parte all’altra i fondi, ovvero le poste del Recovery, cancellando anche progetti targati Iv, “una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021), tensione aldia Palazzo. Una riunione cruciale, nella quale il premier Conte e il ministro dell’Economiahanno illustrato a Italia Viva i contenuti del piano rivisitato proprio per accontentare i malumori dei renziani. Scontro trae Faraone Fonti di governo, secondo quanto riporta l’Adnkronos, hanno raccontato di uno scontro tra il renziano Davide Faraone e il ministro, accusato di aver fatto delle “provocazioni politiche“. Tra le accuse mosse da Iv -i primi a prendere la parola alla riunione dopo gli interventi di Conte e- quelle di aver spostato da una parte all’altra i fondi, ovvero le poste del, cancellando anche progetti targati Iv, “una ...

