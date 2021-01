PSG, parla l’ex Thiago Silva: “Tuchel? Il suo esonero era prevedibile. In quello spogliatoio c’erano situazioni…” (Di sabato 9 gennaio 2021) Strane questioni all'interno del nostro spogliatoio.Così Thiago Silva, centrale difensivo ex PSG intervenuto in merito al recente esonero di Thomas Tuchel. Il calciatore approdato nella scorsa finestra di mercato al Chelsea ha affermato - in un'intervista ai microfoni di RMC Sports - che di non essere per nulla sorpreso per questa decisione da parte della società francese. Ecco le sue parole:'' Thomas Tuchel? È difficile da capire ma era prevedibile che sarebbe accaduto. All'interno dello spogliatoio sapevamo tutti che c'erano delle situazioni che presto sarebbero cambiate. Secondo me Leonardo si è fatto carico della situazione e ha scelto la sua opzione. Ma penso che l'espulsione non fosse prevista dopo la partita contro lo Strasburgo". VIDEO PSG, ... Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) Strane questioni all'interno del nostro.Così, centrale difensivo ex PSG intervenuto in merito al recentedi Thomas. Il calciatore approdato nella scorsa finestra di mercato al Chelsea ha affermato - in un'intervista ai microfoni di RMC Sports - che di non essere per nulla sorpreso per questa decisione da parte della società francese. Ecco le sue parole:'' Thomas? È difficile da capire ma erache sarebbe accaduto. All'interno dellosapevamo tutti che c'erano delle situazioni che presto sarebbero cambiate. Secondo me Leonardo si è fatto carico della situazione e ha scelto la sua opzione. Ma penso che l'espulsione non fosse prevista dopo la partita contro lo Strasburgo". VIDEO PSG, ...

Mediagol : #Psg, parla l'ex Thiago Silva: 'Tuchel? Il suo esonero era prevedibile. In quello spogliatoio c'erano situazioni...… - luciomazz99 : @salda__ Donnarumma al PSG per Ariola ?? #DiMarcio... Ancora parla? Corra a mettere la maglia di CR7 su quella di Ka… - FlussoPensieri : Anche per #Eriksen al momento le offerte latitano. Si parla del solito PSG o di un ritorno al Tottenham. Ma il nodo resta l'ingaggio alto. - AndreaInterNews : @gestfali Intanto vediamo come va a finire il tutto, perché per ora si parla del nulla. Temo anche io che i prossim… - ChiefCheinz : RT @PandArancio: PSG: 'Pronto,Inter?' Inter: 'Si, chi parla?' PSG: 'Non chiamateci, addio' -